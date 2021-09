Bad Kreuznach/Sinzig

Benefizturnier spielt 10 000 Euro für Flutopfer ein

Am Anfang stand eine Idee von Bastian Kessel, dem Trainer der Fußball-B-Junioren der JSG Degenia Bad Kreuznach/Planig. Am Ende brachte die Idee die stolze Summe von 10 000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr ein. Die Idee war ein Benefizturnier für B-Junioren im Bad Kreuznacher Moebus-Stadion (wir berichteten ausführlich).