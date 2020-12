Kreis Bad Kreuznach

Der Wintereinbruch am Donnerstag und das stürmische Wetter am Samstag hatten Auswirkungen auf die Spiele in den Fußball-Landesligen: Bei den A-Junioren fielen alle und bei den C-Junioren viele Partien mit Kreisbeteiligung aus. Bei den B-Junioren gab es dagegen keine platzbedingte Absage. Die C-Junioren-Partie TSV Degenia Bad Kreuznach gegen die JSG Hargesheim/ Guldenbachtal wurde wegen heftiger Sturmböen und Starkregen abgebrochen.