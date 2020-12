Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 19:50 Uhr

Bad Kreuznach 1:5 stoppt den Etablierungsprozess nicht In einem Nachholspiel der Fußball-Landesliga der A-Junioren traf die JSG Eintracht Bad Kreuznach/Hackenheim auf den Tabellenzweiten, den FJFV Donnersberg, der dank eines 5:1 (1:0)-Erfolgs die Punkte mitnahm. Die Gäste hatten Glück beim schnellen Führungstreffer, warfen damit aber die eher defensive Ausrichtung der Heimischen über den Haufen. Deren Trainer Sven Köhler nahm die Niederlage allerdings gelassen.