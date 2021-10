Kreis Bad Kreuznach

05-Talente in Desloch

Am heutigen Samstag um 15 Uhr ist Desloch mal wieder Schauplatz eines Leckerbissens. In der D-Junioren-Verbandsliga gastiert der FSV Mainz 05 bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Da in dieser Altersklasse die Verbandsliga die bundesweit höchste Klasse ist, handelt es sich dabei um die besten Talente des Bundesligisten in dieser Altersklasse.