Die in der Rheinlandliga beheimateten Jugendfußballteams aus dem Kreis Altenkirchen waren am Wochenende wieder im Einsatz – nicht aber der älteste Nachwuchs der JSG Neitersen/Altenkirchen, dessen Gastspiel in Morbach vorsorglich abgesagt wurde, weil zwei JSG-Spieler Kontakt mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Mitschüler gehabt haben.