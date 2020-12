Region

Vier der sieben in der Rheinlandliga beheimateten Jugendfußballteams aus dem AK-Kreis waren am Wochenende im Einsatz. Während die C- und D-Jugend der JSG Wolfstein Nauroth die Ferien genießen, mussten die A-Junioren der JSG Neitersen/Altenkirchen ein weiteres Mal aussetzen. Am Mittwoch steht für sie aber das Nachholspiel gegen die JSG Niederahr auf dem Plan.