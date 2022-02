Das Nachholspiel der U 15-Fußballer der Spvgg EGC Wirges am Samstag, 14.30 Uhr, beim 1. FSV Mainz 05 hat eine Vorgeschichte: „Wir saßen schon fertig umgezogen in der Kabine, als Betreuer der Mainzer U 15 uns Trainer zu einem Gespräch baten“, berichtete EGC-Trainer Carsten Mang damals. Nach dem positiven PCR-Test eines Spielers der Mainzer U 14, der Kontakt zur U 15 hatte, wurde das Spiel am 27. November vorsichtshalber abgesagt.