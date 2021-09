Am zurückliegenden Wochenende war der Fußballnachwuchs aus dem AK-Kreis wieder in den verschiedenen Rheinlandligen gefordert. Die A-Junioren der JSG Wisserland sowie die C-Jugendlichen der JSG Neitersen und des JFV Wolfstein im direkten Duell holen ihre Partien jedoch erst in dieser Woche nach.