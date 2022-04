„Viele Trainer machen sich zu viele Gedanken“ – Neue Kinderspielformen überzeugen noch nicht jeden

Ab der kommenden Saison sind im Bereich des Fußballverbandes Rheinland die neuen Kinderspielformen für die F-Jugendlichen obligatorisch. Um allen Beteiligten die Neuerung näherzubringen, hatte Sven Hering, der Kreisjugendleiter des Fußballkreises Westerwald/Sieg, schon während der laufenden Spielzeit drei Turniere angesetzt, von denen am vergangenen Samstag zwei ausgetragen wurden. Während der Rasen in Neunkhausen unbespielbar gewesen war, hatten auf den Kunstrasenplätzen in Guckheim (Foto) und Altenkirchen insgesamt 28 F-Jugend-Teams ihren Spaß.