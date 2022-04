Eine unglückliche 0:1-Heimniederlage mussten die C-Junioren der JSG Lahn Diez-Freiendiez in der Meisterrunde der Fußball-Rheinlandliga gegen den FC Rot Weiss Koblenz quittieren. in der Bezirksliga geht der Blick einiger Rhein-Lahn-Vertreter in die unteren Regionen der Tabelle. Bei den D-Junioren hingegen ist das Rhein-Lahn-Trio JSG Nastätten, JSG Aar Hahnstätten und JSG Lahn Gückingen bereits auf der sicheren Seite.