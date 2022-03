U19-Rheinlandpokal: Andernach schlägt Plaidt 4:2

Tore von Santino Chirico (13.), Lou Storm (20., 37.) und Benjamin Saftig (40.) sorgten aus Sicht des Tabellenführers der U 19-Rheinlandliga schon in der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. Die klassentieferen Alemannen zeigten am heimischen Pommerhof im zweiten Durchgang Moral und konnten durch Noah Mayer (53.) und Calvin Schäfer (68.) verkürzen. Zu mehr sollte es am Ende aber nicht mehr reichen.

Beide Mannschaften greifen am kommenden Wochenende wieder in den Ligaalltag ein. Während der FC Plaidt in der Bezirksliga am Samstagnachmittag (17 Uhr) die JSG Vulkanland-Berndorf empfängt, gastieren die Bäckerjungen in der Meisterstaffel in der Rheinlandliga ebenfalls am Samstag (15 Uhr) bei der JSG Wisserland – Wissen.