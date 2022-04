In der Meisterstaffel der Rheinlandliga hat die U 19 der SG 99 Andernach einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga Südwest gemacht. Während die A-Junioren alle Chancen auf den Aufstieg haben, ist der Abstieg der U 17 aus der Regionalliga Südwest seit dem Wochenende auch rechnerisch nahezu besiegelt.