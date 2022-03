Im ersten Spiel in der Meisterstaffel der U 19-Rheinlandliga ist die SG 99 Andernach nicht über ein 3:3 (1:1) gegen die TuS Mosella Schweich hinausgekommen. Die A-Junioren des TuS Mayen konnten in der Platzierungsrunde der Rheinlandliga ein 1:1 gegen den JFV Wittlicher Tal einfahren, während sich die ebenfalls in der Platzierungsstaffel der Rheinlandliga spielende U 17 des TuS dem JFV Wolfstein WW/Sieg mit 0:5 geschlagen geben musste.