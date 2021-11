U17-Regionalliga: SG 99 Andernach verliert 0:2 in Worms

Die U 17 der SG 99 Andernach hat sich in der Fußball-Regionalliga Südwest mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Am elften Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Hilbig Wormatia Worms auswärts mit 0:2 (0:1) und überwintert dadurch mit lediglich fünf Zählern auf einem Abstiegsrang.

„Wir haben verdient verloren, da wir im gesamten Spiel keine einzige wirkliche Torchance hatten. Allerdings waren die Gegentreffer absolut vermeidbar. Die Jungs hauen alles rein, es reicht aber einfach nicht. Wir müssen in der Pause hart arbeiten, um in der Rückrunde, in der wir in der Abstiegsrunde dabei sein werden, Fortschritte zu machen“, kommentiert Hilbig. Torfolge: 1:0 Safa Garip (55.), 2:0 Taha Albayrak (76.).

SG 99 Andernach: Rabenhofer – Edler von Braun (73. Omar), Schmidt (78. Ibo), Kesselheim, Durwen, Fensterseifer, Ibrahimi, Trinkenschuh (61. Öztürk), Pacolli (78. Auer), Klein, Ampadu.