In der Abstiegsrunde der Regionalliga Südwest in der Altersklasse U 17 ist für die B-Junioren der SG 99 Andernach gegen Wormatia Worms nichts zu holen gewesen. Und auch für die in der Platzierungsrunde der Rheinlandliga spielenden B-Junioren des TuS Mayen war es ein Wochenende zum Vergessen. Der älteste Nachwuchsjahrgang des TuS Mayen hingegen konnte, ebenfalls in der Platzierungsrunde der Rheinlandliga startend, eine Punkteteilung einfahren.