Im ersten Spiel der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen empfangen die Bäckermädchen den Spitzenreiter aus Gütersloh. Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 14 Uhr auf dem Andernacher Kunstrasenplatz. Teamchefin Katharina Sternitzke gibt die Marschroute vor: „Wir wollen es Gütersloh so schwer wie möglich machen“.