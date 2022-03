Nach dem furiosen 8:1-Kantersieg in der U 17-Bundesliga West/Südwest gegen den 1. FC Saarbrücken reisen die Andernacherinnen an den Niederrhein. Bei der Borussia aus Mönchengladbach tritt die Mannschaft von Teamchefin Katharina Sternitzke an, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten und die gute Leistung aus der Vorwoche zu bestätigen.