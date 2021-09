Am 4. Spieltag der B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest reisen die Bäckermädchen zum ebenfalls punktlosen 1. FC Saarbrücken. Mit einem Sieg könnte die SG 99 den erhofften Befreiungsschlag setzen und erstmalig im Oberhaus punkten. Mannschaftsverantwortliche Katharina Sternitzke erwartet ein spannendes Spiel. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr in Saarbrücken.