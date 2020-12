Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 13:54 Uhr

Arzbach

U 19-Talente des BVB spielen in Arzbach gegen die Offenbacher Kickers

Auf der Burgwiese, der Heimstätte der Fußballer des SV Arzbach, wird an diesem Sonntag ab 15 Uhr ein ganz besonders attraktives Testspiel ausgetragen. Dann stehen sich die U 19-Vertretungen der Borussia aus Dortmund und der Offenbacher Kickers gegenüber, die sich derzeit intensiv auf die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga des ältesten Nachwuchses vorbereiten, die in insgesamt drei Staffeln aufgeteilt ist. Während die BVB-Talente in der Gruppe West mitmischen, gehören die Kickers der Süd/Südwest-Gruppe an. Zudem gibt es noch die Gruppe Nord/Nordost. „Ich freue mich auf dieses Spiel. Da sind bestimmt ein paar Granaten dabei“, erwartet Holger Weisbrod, der Vorsitzende des gastgebenden SV Arzbach, gepflegten Fußball auf höchstem Niveau. stn