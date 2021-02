Der TuS Oberwinter investiert in die Zukunft und arbeitet an seiner Infrastruktur, die der Verein mit einem neuen Kleinspielfeld auf der Anlage an der Bandorfer Höhe verbessern möchte. Das soll in erster Linie der Jugendarbeit zugutekommen, wobei der Klub da einen ganz eigenen Ansatz verfolgt.