Erstmalig in der Vereinsgeschichte der SG 99 Andernach spielt der älteste Juniorinnen-Jahrgang in der höchstmöglichen Spielklasse. Die U17-Bäckermädchen starten am Samstag ins Abenteuer Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim FSV Gütersloh. Anstoß ist um 13.30 Uhr in der Tönnies Arena in Rheda-Wiedenbrück. Katharina Sternitzke, Juniorinnen-Koordinatorin des Vereins und zugleich Teamchefin, sieht ihre Bäckermädchen „gut vorbereitet“.