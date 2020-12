Rhein-Lahn

Nicht alle den überkreislichen Fußball-Ligen angehörenden heimischen Jugendfußball-Mannschaften waren am Wochenende im Einsatz. Das Heimspiel der C-Jugendlichen der JSG Lahn Diez-Freiendiez gegen Ransbach war kurzfristig verlegt worden, so dass unser Fotograf umsonst zum Altendiezer Lahnblick gekommen war und dort niemanden antraf. Diese Partie wird schon am Dienstag ab 18.45 Uhr am Freiendiezer Wirt nachgeholt. Die D-Jugendlichen der JSG Nastätten erwarten an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr in Singhofen die Eisbachtaler Sportfreunde.