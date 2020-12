Cochem

Volles Programm bei den Jugendfußballern aus dem Kreis Cochem-Zell und den Teams aus der Region. Die Partien der JSG Bremm (B-Junioren-Bezirksliga Mitte) und der JSG Eifelhöhe, in der der SV Ulmen Mitglied ist, in der West-Staffel wurden ebenso verlegt wie die der JSG Cochem in der C-Junioren-Bezirksliga Mitte.