Dass die SG 06 Betzdorf schon bessere Zeiten erlebt hat, ist offenkundig. Doch die Zeiten waren auch schon schlechter als jetzt. So ist der ersten Mannschaft in der Kreisliga A wieder einiges mehr zuzutrauen als zuletzt, die Sanierung der Sportplätze auf dem „Bühl“ inzwischen beschlossene Sache. Und auch der Unterbau, der einst über Jahre hinweg von der A- bis zur C-Jugend in der Regionalliga vertreten war, stößt nach und nach wieder in den leistungsorientierten Bereich vor.