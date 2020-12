Bad Neuenahr

In der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen fährt die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr zum Spiel am Samstag (14 Uhr) bei der bisher punktlosen DJK Ibbenbüren. Nach einem holprigen Start in die Rückrunde will das Team von Trainerin Denise Blumenroth seiner Favoritenstellung im Tecklenburger Land gerecht werden und den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2020 einfahren. Weil die Zweitvertretung der U 17 des SC 13 fast zeitgleich ihr wohl entscheidendes Spiel um den Aufstieg in die Regionalliga beim härtesten Verfolger SV Gehlert austrägt, wird der Kader des Bundesligateams deutlich dezimiert sein.