Saison abgebrochen: U 17 des SC 13 Bad Neuenahr bleibt erstklassig

Jetzt hat der SC 13 Bad Neuenahr (am Ball Muriel Bey) Gewissheit: Die U 17 des Vereins spielt auch in der nächsten Saison erstklassig, sie bleibt in der Fußball-Bundesliga West/Südwest der B-Juniorinnen. Nach der seit Monaten andauernden Spielpause durch die Corona-Pandemie hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun entschieden, die wichtigsten Vereins-Wettbewerbe im deutschen Nachwuchs-Fußball ohne Wertung abzubrechen.