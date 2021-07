Wirges/Nentershausen

Rheinlandpokal der Jugend: Finalspiele mit Wirges und Eisbachtal – A-Jugend muss lange zittern

Die B-Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde (Foto, rote Trikots, 1:0 bei der JSG Wisserland Selbach) und die C-Jugend der Spvgg EGC Wirges (3:2 beim FC Plaidt) sind am Dienstagabend in die Endspiele um den Fußball-Rheinlandpokal eingezogen. Am Mittwochabend zog dann die Eisbachtaler A-Jugend durch einen 7:6 (3:3, 1:1)-Erfolg nach Elfmeterschießen beim TuS Schweich nach.