Ein gutes Indiz, ob die Jugendarbeit und speziell die Arbeit in der höchsten Altersklasse, der U 19, fruchtet, lässt sich an der Durchlässigkeit für Juniorenspieler in die Seniorenmannschaften eines Vereins beziffern. Traditionell ist diese Durchlässigkeit bei den Eisbachtaler Sportfreunden im Vergleich zu anderen höherklassigen Mannschaften groß.