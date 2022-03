Paul Ganser ist elf Jahre jung und besucht das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf. Mathe und Latein sind seine Lieblingsfächer. Seine Leidenschaft gehört dem Fußball. Doch Fußballspielen, das kann er leider nicht mehr. Ein Aneurysma im Spinalkanal führte im Alter von sieben Jahren dazu, dass Paul seither auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Und trotzdem hat er einen Traum: Er möchte Fußballtrainer werden. Am liebsten bei seinem Lieblingsverein in der Bundesliga, Borussia Dortmund.