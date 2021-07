Nur 16 Vereine vor Ort: Braun hört auf, Boos neuer Nachwuchs-Chef

Als der Kreisvorsitzende Karlheinz Doerschel aus Cochem-Brauheck anstelle des Bremmer Kreisjugendleiters Jan Braun den Kreisjugendtag in Zilshausen eröffnete, ahnten viele bereits das, was Doerschel umgehend bestätigte: „Jan ist heute beruflich verhindert. Diese berufliche Einbindung ist auch der Grund, warum er das Amt des Kreisjugendleiters in Zukunft zeitlich nicht mehr ausüben kann.“ Im Laufe der Tagung wurde im bisherigen Jugendstaffelleiter Leon Boos aus Kastellaun (früher Sohren) ein Nachfolger für Braun, der zwei Jahre im Amt gewesen ist, gefunden.