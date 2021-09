Mayener Nachwuchs ist chancenlos: JFV Bitburg setzt sich in beiden Duellen durch

Auch der Jugendfußball ist nun wieder in die Meisterschaftsrunde 2021/2022 gestartet. Sowohl für die U 19 als auch die U 17 des TuS Mayen setzte es am ersten Spieltag der jeweiligen Rheinlandligen Niederlagen. Die A-Junioren verloren daheim gegen den JFV Bitburg 0:3, die B-Juniorinnen unterlagen in Bitburg dem JFV gar mit 1:8. Die in der A-Junioren-Rheinlandliga spielende U 19 der SG 99 Andernach konnte zum Auftakt vor heimischem Publikum den SSV Heimbach-Weis mit 6:0 in die Schranken weisen, während die B-Junioren in der Regionalliga Südwest gegen den DJK SV Phönix Schifferstadt beim 3:3-Unentschieden auf heimischem Geläuf einen Zähler holten.