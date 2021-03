Das hatte sich der Fußballregionalverband Südwest ganz anders vorgestellt: In einer Videokonferenz am 8. März hat der Verband den Vereinen der Junioren-Regionalligen mitgeteilt, dass alle noch ausstehenden Hinrundenpartien der Saison 2020/2021 ausgespielt werden sollen. Sogar die Termine nannte der Südwestverband: Die ersten Spiele wurden für den 25. April angesetzt, die vierwöchige Vorbereitung sollte am 29. März für alle Mannschaften beginnen.