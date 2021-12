Vor allem die Heimspielbilanz der U 17 des SC 13 Bad Neuenahr in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen ist stark ausbaufähig. Nach fünf Bundesligaspielen zu Hause in dieser Spielzeit ist der Kurstadt-Nachwuchs noch ohne jeden Punkt. In der letzten Heimpartie des Kalenderjahres soll nun unbedingt gepunktet werden. Zu Gast im Mayener Nettetalstadion ist am Samstag (14 Uhr) Tabellenschlusslicht 1. FC Saarbrücken.