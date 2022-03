„Wir machen einfach keine Tore“, klagt Mario van Elkan, Trainer der U 17 SC 13 Bad Neuenahr. Auch im dritten Spiel in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga West/Südwest der B-Juniorinnen blieb der U 17 ein Torerfolg aus, und gab's beim VfL Borussia Mönchengladbach am Ende eine bittere 0:5 (0:2)-Niederlage, mit der Bad Neuenahr auf den vorletzten Rang abrutschte.