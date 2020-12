Bad Neuenahr

Am vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Südwest/West der B-Juniorinnen hat sich die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr (rote Trikots, am Ball Muriel Bey) dem 1. FC Köln zu Hause mit 0:2 (0:1) geschlagen geben müssen. Überschattet wurde die Partie von einer schlimmen Verletzung der Kölner Spielerin Carolin Elsen.