Die Luft wird immer dünner für die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr in der Fußball-Bundesliga West/Südwest der B-Juniorinnen. Bei sechs noch ausstehenden Partien beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer weiter vier Punkte, und der Trend, keine Tore zu erzielen, hält beim SC 13 auch im vierten Spiel nach Gang an. Nun hoffen die Bad Neuenahrerinnen, dem Trend am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln entgegenwirken zu können.