Bad Neuenahr

Am dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen verschlägt es die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr am Samstag (14 Uhr) zur Auswärtspartie nach Gütersloh. Gegen den dortigen FSV wollen die Kurstädterinnen ungeschlagen bleiben.