Nach drei Niederlagen in Folge hat die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr ausgerechnet im Derby der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen bei der SG 99 Andernach zurück in die Erfolgsspur gefunden. In der Nachspielzeit markierte Evelyn Kirst vor 160 Zuschauern den 2:1 (1:0)-Siegtreffer, der den SC 13 wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz brachte.