Bad Neuenahr

Die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr hat am dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga West/Südwest der B-Juniorinnen beim FSV Gütersloh deutlich mit 0:4 (0:2) verloren. „Es war ein Spiel auf ein Tor, wir waren gedanklich immer einen Schritt zu spät. Die Niederlage ist auch in der Höhe absolut verdient“, räumte Bad Neuenahrs Trainerin Denise Blumenroth ein. Dabei hatten sich die Kurstädterinnen vor dem Spiel durchaus Hoffnungen gemacht, dem Favoriten ein Bein stellen zu können.