Für die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr geht es am zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen zum 1. FC Saarbrücken. Beide Teams unterlagen zum Auftakt und wollen nun die ersten Punkte. Die Begegnung steigt am Samstag (14.30 Uhr) in Raunheim.