Bad Neuenahr

Am 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen hat sich die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr beim noch punktlosen Tabellenletzten DJK Ibbenbüren zu einem 1:0 (0:0) gemüht. Zeitgleich hat die Reserve des SC 13, die aus der ersten Mannschaft Verstärkung erhalten hatte, das wichtige Spitzenspiel in der B-Juniorinnen-Rheinlandliga beim SV Gehlert mit 1:2 verloren, der damit an der Spitze nach Punkten gleichgezogen hat.