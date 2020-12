Bad Neuenahr

Am sechsten Spieltag in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen hat die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr im Apollinarisstadion mit 0:2 (0:1) gegen die SGS Essen verloren. Der neue Tabellenzweite aus dem Ruhrgebiet hatte von Beginn an wenig Fragen bezüglich des Spielausgangs aufkommen lassen. Bereits in der ersten Minute erzielte Kea Veldhuis das 1:0.