Fünf Wochen nach dem letzten Pflichtspiel in der Fußball-Bundesliga West/Südwest der B-Juniorinnen hat die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr den Testspielbetrieb wieder aufgenommen. Der Kurstadt- Nachwuchs setzte sich im Rahmen eines Trainingswochenendes in Mayen mit 3:1 (1:0) gegen die C- Junioren der JFV Wolfstein Westerwald/Sieg II durch.