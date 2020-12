Koblenz

Etwas mehr als einen Monat nach dem Rheinlandpokalsieg steht für die U19-Fußballer der TuS Koblenz der nächste Höhepunkt auf dem Programm: In der ersten DFB-Pokalrunde empfängt der Regionalligist aus Koblenz am Sonntag den A-Junioren-Bundesligisten (Süd/Südwest) 1. FSV Mainz 05. Anpfiff ist um 12.30 Uhr im Stadion Oberwerth. Die TuS möchte alles dafür tun, um es dem Nachwuchs des Bundesligisten so schwer wie möglich zu machen.