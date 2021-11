Die Corona-Pandemie stellt Ehrenamtler im Amateur- und Jugendsport immer wieder vor neue Herausforderungen. Ein Beispiel: Am Samstag sollten die C-Jugend-Fußballer der Spvgg EGC Wirges zum Regionalligaspiel bei Mainz 05 antreten. Doch daraus wurde nichts, weil das Virus in den Reihen des Gegners zugeschlagen hatte. Dass in einem solchen Fall auch nach fast zwei Pandemie-Jahren die Abläufe immer noch nicht geregelt sind, macht EGC-Trainer Carsten Mang sprachlos.