Die C-Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde hat weiter einen schweren Stand in der Fußball-Regionalliga Südwest. Auch im Kellerduell beim JFV Rhein-Hunsrück, der bis dato in fünf Spielen drei Punkte geholt hatte, ging die Mannschaft von Trainer Christof Dillmann leer aus. Statt wie erhofft die Abstiegsplätze zu verlassen, bleiben die jungen Eisbären durch die 0:4 (0:3)-Niederlage am Dienstagabend in Kirchberg mit einem Punkt Vorletzter.