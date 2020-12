Region

Über ihre ersten Siege in den Juniorenfußball-Rheinlandligen durften sich die Mannschaften der JSG Wolfstein und der JSG Niederahr freuen. Die Spiele der A- und B-Junioren der Spvgg EGC Wirges wurden derweil aufgrund aufgrund eines Corona-Falls an der Theodor-Heuss-Realschule plus und den damit verbundenen Quarantänemaßnahmen für die Schüler, unter denen sich auch einige EGC-Kicker tummeln, abgesetzt.