Nentershausen/Wirges

Die lange Winterpause in den Jugendfußball-Regionalligen nimmt für die Eisbachtaler Sportfreunde und die Spvgg EGC Wirges an diesem Wochenende ein Ende. In ihren ersten Pflichtspielen im neuen Jahr möchte das Westerwälder Trio die Basis für eine gute zweite Halbserie legen.