Alle drei Eisbachtaler Jugendmannschaften, die in der Fußball-Regionalliga spielen, waren am Wochenende im Einsatz. Während die U 19 und die U 15 zu Hause gegen Mainzer Vereine jeweils mit vier Toren Unterschied den Kürzeren zogen, konnte die U 17 in Worms trotz langer Unterzahl knapp gewinnen.