Region

Drei plus eins macht vier: Durch den Aufstieg der Eisbachtaler A-Junioren in der frühzeitig beendeten Fußballsaison 2019/20 ist der Westerwaldkreis in Sachen Regionalliga wieder stärker vertreten. Während in Nentershausen in den drei höchsten Altersklassen immer Regionalliga gespielt wird, freut sich die Spvgg EGC Wirges auf hochklassigen Fußball bei den C-Junioren. Los geht es für alle Teams bereits an diesem Wochenende.